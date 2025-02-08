Цена за российскую базу стоимостью в один Асад

Сирия сохранит на своей территории российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если это будет ей выгодно. Об этом заявил министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра. Российские военные базы стали заложником в руках властей новой Сирии. И вместо того чтобы приступить к их оперативной эвакуации – Кремль изо всех сил демонстрирует новому Дамаску, как эти базы ему необходимо сохранить. И что в этом деле он за ценой не постоит.

Когда одна сторона так явно демонстрирует свою заинтересованность в чем-то – то другая сторона стремится это по максимуму использовать, безбожно задирая цену. Вполне справедливо предполагая, что все равно согласятся, деваться-то им некуда. Именно так и выглядят неуклюжие маневры Кремля в его «сирийском кейсе». Что, кстати, в очередной раз свидетельствует о полной деградации профессионализма российского дипломатического корпуса – это надо же так продемонстрировать свою заинтересованность, что у «партнера по переговорам» просто не остается другого выбора, чтобы максимально задрать цену за эти базы. Которые, если Москве и нужны, – то только для того, чтобы продолжать свои авантюры. Которые, с уверенностью можно предполагать, закончатся очередными провалами. Но это – тема отдельного разговора, вернемся к базам. Похоже, новые власти Сирии уже сформировали некий прайс, который они готовы выкатить Москве. В него входят: выдача Асада, возвращение в страну активов его клана и компенсация Сирии ущерба, который причинила ей «сирийская экспедиция» Кремля. И тут важно понимать, что выполнение этих условий никаких гарантий того, что базы останутся, не дает. Их выполнение гарантирует лишь то, что переговоры по их сохранению будут продолжены. В Кремле не понимают того, что в нынешних условиях его базы в Сирии будут крайне неэффективны. Прежде всего потому, что там уже будут базы члена НАТО, Турции, которые без проблем будут контролировать деятельность российских баз. И при необходимости вполне смогут оказать на них давление. Даже не обязательно военное – достаточно нацелить на них ракетные комплексы и комплексы ПВО. А в решимости их применить турецкой стороной сомневаться не приходится.