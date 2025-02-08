Цена за российскую базу стоимостью в один Асад
Сирия сохранит на своей территории российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если это будет ей выгодно. Об этом заявил министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра.
Российские военные базы стали заложником в руках властей новой Сирии. И вместо того чтобы приступить к их оперативной эвакуации – Кремль изо всех сил демонстрирует новому Дамаску, как эти базы ему необходимо сохранить. И что в этом деле он за ценой не постоит.
Когда одна сторона так явно демонстрирует свою заинтересованность в чем-то – то другая сторона стремится это по максимуму использовать, безбожно задирая цену. Вполне справедливо предполагая, что все равно согласятся, деваться-то им некуда. Именно так и выглядят неуклюжие маневры Кремля в его «сирийском кейсе».
Что, кстати, в очередной раз свидетельствует о полной деградации профессионализма российского дипломатического корпуса – это надо же так продемонстрировать свою заинтересованность, что у «партнера по переговорам» просто не остается другого выбора, чтобы максимально задрать цену за эти базы. Которые, если Москве и нужны, – то только для того, чтобы продолжать свои авантюры. Которые, с уверенностью можно предполагать, закончатся очередными провалами.
Но это – тема отдельного разговора, вернемся к базам. Похоже, новые власти Сирии уже сформировали некий прайс, который они готовы выкатить Москве. В него входят: выдача Асада, возвращение в страну активов его клана и компенсация Сирии ущерба, который причинила ей «сирийская экспедиция» Кремля.
И тут важно понимать, что выполнение этих условий никаких гарантий того, что базы останутся, не дает. Их выполнение гарантирует лишь то, что переговоры по их сохранению будут продолжены.
В Кремле не понимают того, что в нынешних условиях его базы в Сирии будут крайне неэффективны. Прежде всего потому, что там уже будут базы члена НАТО, Турции, которые без проблем будут контролировать деятельность российских баз. И при необходимости вполне смогут оказать на них давление. Даже не обязательно военное – достаточно нацелить на них ракетные комплексы и комплексы ПВО. А в решимости их применить турецкой стороной сомневаться не приходится.
Второе, что не учитывается Кремлем, – в Сирии России сейчас не на кого опереться. Те, на кого опереться было можно, – уже не у власти, более того, им самим бы уцелеть. И вряд ли они полны энтузиазма связывать свое будущее с российскими базами. А без массовой поддержки на земле заводить военные базы – это, откровенно говоря, так себе занятие.
И, наконец, что означает выполнение требования «выдать Асада новым сирийским властям»? Он, Асад, конечно теперь для Кремля что чемодан без ручки, пользы минимум – но это Восток, господа мои. И сдача Асада повлечет за собой просто ядерный удар по престижу Кремля во всем регионе. Хотя бы потому, что каждый ближневосточный лидер, ведя переговоры о некоем партнерстве с Москвой, будет теперь знать – случись что, и Кремль его попросту сольет. О каком доверии тут может идти речь?
Упершись в вопрос о сохранении своих баз в Сирии, Москва сама делает себя уязвимой для шантажа и спекуляций. Само собой, заявляя, что речь идет о сохранении «геополитического влияния в регионе». Но больше всего это напоминает совсем другое – наступление на все те же грабли.