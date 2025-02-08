USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
Новость дня
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России

Цена за российскую базу стоимостью в один Асад

Горячая тема
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
14:28 935

Сирия сохранит на своей территории российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если это будет ей выгодно. Об этом заявил министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра.

Российские военные базы стали заложником в руках властей новой Сирии. И вместо того чтобы приступить к их оперативной эвакуации – Кремль изо всех сил демонстрирует новому Дамаску, как эти базы ему необходимо сохранить. И что в этом деле он за ценой не постоит.

Когда одна сторона так явно демонстрирует свою заинтересованность - другая стремится это по максимуму использовать

Когда одна сторона так явно демонстрирует свою заинтересованность в чем-то – то другая сторона стремится это по максимуму использовать, безбожно задирая цену. Вполне справедливо предполагая, что все равно согласятся, деваться-то им некуда. Именно так и выглядят неуклюжие маневры Кремля в его «сирийском кейсе».

Что, кстати, в очередной раз свидетельствует о полной деградации профессионализма российского дипломатического корпуса – это надо же так продемонстрировать свою заинтересованность, что у «партнера по переговорам» просто не остается другого выбора, чтобы максимально задрать цену за эти базы. Которые, если Москве и нужны, – то только для того, чтобы продолжать свои авантюры. Которые, с уверенностью можно предполагать, закончатся очередными провалами.

Но это – тема отдельного разговора, вернемся к базам. Похоже, новые власти Сирии уже сформировали некий прайс, который они готовы выкатить Москве. В него входят: выдача Асада, возвращение в страну активов его клана и компенсация Сирии ущерба, который причинила ей «сирийская экспедиция» Кремля.

И тут важно понимать, что выполнение этих условий никаких гарантий того, что базы останутся, не дает. Их выполнение гарантирует лишь то, что переговоры по их сохранению будут продолжены.

В Кремле не понимают того, что в нынешних условиях его базы в Сирии будут крайне неэффективны. Прежде всего потому, что там уже будут базы члена НАТО, Турции, которые без проблем будут контролировать деятельность российских баз. И при необходимости вполне смогут оказать на них давление. Даже не обязательно военное – достаточно нацелить на них ракетные комплексы и комплексы ПВО. А в решимости их применить турецкой стороной сомневаться не приходится.

Российская база будет находиться под постоянным наблюдением члена НАТО в лице Турции

Второе, что не учитывается Кремлем, – в Сирии России сейчас не на кого опереться. Те, на кого опереться было можно, – уже не у власти, более того, им самим бы уцелеть. И вряд ли они полны энтузиазма связывать свое будущее с российскими базами. А без массовой поддержки на земле заводить военные базы – это, откровенно говоря, так себе занятие.

И, наконец, что означает выполнение требования «выдать Асада новым сирийским властям»? Он, Асад, конечно теперь для Кремля что чемодан без ручки, пользы минимум – но это Восток, господа мои. И сдача Асада повлечет за собой просто ядерный удар по престижу Кремля во всем регионе. Хотя бы потому, что каждый ближневосточный лидер, ведя переговоры о некоем партнерстве с Москвой, будет теперь знать – случись что, и Кремль его попросту сольет. О каком доверии тут может идти речь?

Упершись в вопрос о сохранении своих баз в Сирии, Москва сама делает себя уязвимой для шантажа и спекуляций. Само собой, заявляя, что речь идет о сохранении «геополитического влияния в регионе». Но больше всего это напоминает совсем другое – наступление на все те же грабли.

Украинская оборона трещит по швам
Украинская оборона трещит по швам Washington Post
14:56 62
Массовые протесты в Словакии
Массовые протесты в Словакии ФОТО; ВИДЕО
14:36 455
«Унылое фото — они даже не удосужились убрать салфетку со стола…»
«Унылое фото — они даже не удосужились убрать салфетку со стола…» Пашиняну никто не пишет
11:57 4118
Таинственный Ага Хан
Таинственный Ага Хан подноготная; все еще актуально
02:12 9105
Бакинскому аэропорту плохая погода не страшна
Бакинскому аэропорту плохая погода не страшна
13:33 1291
Израильские заложники на свободе
Израильские заложники на свободе обновлено 13:19; ВИДЕО
13:19 1844
В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит
В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит
12:10 3041
Удар по российской нефти: цена упала ниже $60
Удар по российской нефти: цена упала ниже $60 наш обзор
05:23 8046
Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо!
Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо! новый мир - старые порядки
01:54 4288
Глава МИД Германии о величайшей радости Путина
Глава МИД Германии о величайшей радости Путина
11:48 3542
Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций
Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций
11:35 2423

ЭТО ВАЖНО

Украинская оборона трещит по швам
Украинская оборона трещит по швам Washington Post
14:56 62
Массовые протесты в Словакии
Массовые протесты в Словакии ФОТО; ВИДЕО
14:36 455
«Унылое фото — они даже не удосужились убрать салфетку со стола…»
«Унылое фото — они даже не удосужились убрать салфетку со стола…» Пашиняну никто не пишет
11:57 4118
Таинственный Ага Хан
Таинственный Ага Хан подноготная; все еще актуально
02:12 9105
Бакинскому аэропорту плохая погода не страшна
Бакинскому аэропорту плохая погода не страшна
13:33 1291
Израильские заложники на свободе
Израильские заложники на свободе обновлено 13:19; ВИДЕО
13:19 1844
В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит
В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит
12:10 3041
Удар по российской нефти: цена упала ниже $60
Удар по российской нефти: цена упала ниже $60 наш обзор
05:23 8046
Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо!
Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо! новый мир - старые порядки
01:54 4288
Глава МИД Германии о величайшей радости Путина
Глава МИД Германии о величайшей радости Путина
11:48 3542
Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций
Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций
11:35 2423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться