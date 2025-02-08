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Массовые протесты в Словакии

ФОТО; ВИДЕО
14:36 458

В Словакии вновь прошла волна протестов против политики премьера Роберта Фицо. Тысячи людей вышли на улицы под лозунгом «Словакия — это Европа», выражая несогласие с действиями правительства и опасения, что страна может двигаться к выходу из ЕС и НАТО. Акции прошли не только в десятках городов Словакии, но и за границей.

В Братиславе на Площади Свободы собрались около 40 тысяч человек. Протест начался с культовой чешской песни «Молитва за Марту» в исполнении Марты Кубишовой, ставшей символом сопротивления во времена социализма.

Участники скандировали: «Словакия — это Европа», «Хватит Фицо», «Стыдно за Фицо», «Русский агент», «Коллаборационист».

«В декабре премьер Фицо встретился с военным преступником и массовым убийцей Путиным. Он не скрывает своей симпатии и восхищения Путиным. Вот почему мы сегодня здесь», — заявила организатор акции Люция Штаселовá. Толпа скандировала: «Изменник, в отставку!».

Выступая перед собравшимися, Штаселова подчеркнула, что ни один уважаемый лидер европейской страны не встречается с Путиным. Она обвинила Фицо в распространении конспирологических теорий, запугивании людей и манипуляциях, направленных на усиление его власти.

«Он лжет, сеет ненависть и разжигает нападки на тех, кто защищает свободу и демократию», — добавила она.

Словацкий актер Роберт Рот начал свое выступление словами «Дорогие путчисты!», отсылая к риторике Фицо, который уже несколько недель говорит о якобы готовящемся госперевороте при участии оппозиции и зарубежных сил.

На сцену вышел и студент Симон Оманик, который ранее отказался пожать руку президенту Петру Пеллегрини, считая, что тот победил на выборах нечестным путем. Оманик призвал сограждан не поддаваться на запугивания.

Акции протеста прошли не только в Братиславе, но и в Банской Быстрице, Кошице, Нитре, Жилине, Трнаве и других словацких городах. Словаки, живущие за границей, вышли на улицы Праги, Берлина, Брюсселя, Лондона, Нью-Йорка, Парижа и других городов.

Премьер-министр отреагировал на протесты публикацией в Facebook: «Я спрашиваю: а почему вообще сегодня люди вышли на протест?».

Он приложил ссылку на заявление Еврокомиссии, в котором говорится, что Брюссель не зафиксировал сигналов о намерении Словакии выйти из ЕС.

Ранее Фицо заявлял, что за протестами стоит Грузинский легион, якобы связанный с украинскими спецслужбами. По его словам, власти уже работают над выдворением одного гражданина Украины, заподозренного в подрывной деятельности. Еще несколько человек будут внесены в специальный черный список, запрещающий им въезд в страну.

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