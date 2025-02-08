В Донецкой области украинская оборона «трещит по швам», пишет Washington Post, комментируя ситуацию в Торецке.

Издание приводит данные РФ о захвате города и цитирует заявления украинских военных, которые это отрицают. Но, если данные о захвате Торецка подтвердятся, то, как отмечает издание, его падение продолжит череду потерянных ВСУ городов, которые «были частью линии обороны Украины на востоке».

Газета пишет, что российская армия уже год наступает, «постепенно ослабляя украинские силы, испытывающие нехватку личного состава и ресурсов». Несмотря на кажущееся затишье, «интенсивные российские штурмовые операции продолжаются».

«Эти потери совпадают с неопределенностью относительно того, продолжат ли США предоставлять важную военную помощь», - говорится в статье.