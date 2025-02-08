Зеленский о гибели 20 офицеров в Курске

Украинские военные поразили пункт управления в Курской области 3 февраля, в результате погибли 20 офицеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Там просто был поражен пункт управления. Перед тем, как 2,5 км пройти, наши поразили пункт управления на Курщине», - рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, там погибли по меньшей мере 20 офицеров. «Среди них старшие офицеры северокорейские и россияне», - констатировал Зеленский.

Вчера Зеленский сообщал, что украинским военным удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра.