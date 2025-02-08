Грузинские власти пообещали не допустить революции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе удивлен негативной реакцией европейских политиков на принятые парламентом поправки в закон о собраниях и манифестациях, ужесточающие ответственность граждан за совершенные правонарушения.

"Эти законодательные поправки направлены на пресечение тиражирования ненависти в обществе, и когда конкретные европейские бюрократы обеспокоены решениями нашего парламента, это вызывает у нас недопонимание и удивление. Они поддерживают ненависть, оскорбления людей, к Европе все это не имеет никакого отношения", - сказал Кобахидзе в субботу журналистам.

По его словам, государство "не позволит радикальной оппозиции безнаказанно оскорблять политических оппонентов".

"Нельзя, чтобы 400 представителей радикальной оппозиции создавали проблемы четырехмиллионному населению Грузии", - сказал Кобахидзе.

Премьер также заявил, что Грузия "должна противостоять иностранной агентуре в попытке устроить революцию с помощью НПО".

«За последние четыре года в Грузии было совершено 4 попытки организовать революцию, в этих четырех попытках были задействованы иностранные агенты, НПО, финансируемые из-за рубежа. Конечно, это требует должного внимания, и закон о прозрачности направлен на то, чтобы никто в Грузии не мог попытаться устроить еще одну революцию при помощи НПО. Это наша ответственность перед грузинским государством и грузинским обществом», – заявил премьер-министр Грузии.

Парламент Грузии 6 февраля принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", а также в Административный кодекс о правонарушениях и Уголовный кодекс. Согласно поправкам, существенно увеличиваются штрафы за административные правонарушения, увеличивается также срок лишения свободы за такие правонарушения с 15 суток до 60 суток.

В центре Тбилиси ежедневно с 28 ноября прошлого года продолжаются акции протеста оппозиционеров, требующих назначения новых парламентских выборов.