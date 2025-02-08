Казахстану грозит крупное наводнение
16:05 898
На западе Казахстана развернули 28 эвакуационных пунктов на 2 тысячи человек в связи с возможными паводками, сообщает Tengrinews.
По данным МЧС Казахстана, риску подтопления подвержены Западно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.
Весной 2024 года сильные паводки уже затронули семь регионов страны, вызвав значительные разрушения.
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