Моди едет к Трампу за оружием и ресурсами

Премьер Индии Нарендра Моди намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе снижение таможенных пошлин, а также увеличение поставок энергоресурсов и вооружения. Как сообщил Bloomberg, об этом сообщают индийские чиновники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что Моди прибудет в Вашингтон 12 февраля и, вероятно, встретится с Трампом 13 февраля. Также возможна встреча с Илоном Маском и другими американскими предпринимателями.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, заявили о готовности Нью-Дели вести переговоры о поэтапной отмене некоторых таможенных пошлин, наложенных на американские товары в 2019 году в ответ на аналогичные действия со стороны Трампа.

Индия также готова обсудить ограниченное торговое соглашение с США для решения вопросов доступа к рынку.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил журналистам в пятницу, что Нью-Дели ожидает более интенсивного и продолжительного обсуждения пошлин во время встречи двух лидеров. По его словам, Индия также будет добиваться американских инвестиций в проекты ядерной энергетики.

Перед встречей с Трампом Моди посетит Францию 10 февраля и встретится с президентом Эммануэлем Макроном.