Сотни тысяч сирийцев вернулись на родину

С 8 декабря, когда был свергнут режим Башара Асада, 270 тыс. беженцев вернулись в свою страну. Об этом сообщил представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Сирии Гонсало Варгас Льоса.

По его словам, более четверти из них планируют вернуться в течение следующих 12 месяцев, чтобы восстановить свою жизнь.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщал, что после смены власти в Сирии резко ускорились темпы возвращения сирийцев на родину.