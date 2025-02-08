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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России

Сотни тысяч сирийцев вернулись на родину

17:08 781

С 8 декабря, когда был свергнут режим Башара Асада, 270 тыс. беженцев вернулись в свою страну. Об этом сообщил представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Сирии Гонсало Варгас Льоса.

По его словам, более четверти из них планируют вернуться в течение следующих 12 месяцев, чтобы восстановить свою жизнь.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщал, что после смены власти в Сирии резко ускорились темпы возвращения сирийцев на родину.

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