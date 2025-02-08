Израиль бомбит Дамаск
17:24 2106
Израиль наносит авиаудары по столице Сирии Дамаску и окрестностям.
February 8, 2025
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Израиль наносит авиаудары по столице Сирии Дамаску и окрестностям.
February 8, 2025
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