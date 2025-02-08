Сахиль Бабаев на шаг вперед

В правительстве Азербайджана очередные изменения - новым главой Министерства финансов назначен Сахиль Бабаев. Кадровое решение президента Ильхама Алиева укрепит финансово-отчетную дисциплину правительства и усилит надзорные функции Минфина. Сахиль Бабаев известен как многоплановый государственный чиновник с большим опытом управленческой работы. С 2018 года он возглавлял Министерство труда и социальной защиты, до этого занимал должность заместителя главы Министерства экономики, где, курируя отдел иностранных инвестиций, отвечал за связи с международными организациями. А еще раньше, в качестве начальника отдела управления иностранных инвестиций государственной корпорации SOCAR, Сахиль Бабаев участвовал в разработке соглашений о долевом разделе газового месторождения Шах-Дениз.

Новый глава Министерства финансов глубоко в курсе также проблем развития Международного транспортного коридора «Север-Юг», поскольку был сопредседателем азербайджано-иранской рабочей группы по финансированию строительства участка Решт-Астара. Напомним в этой связи, что в 2016 году Баку принял решение выделить для финансирования этого строительства через банк МБА кредитную линию в размере 500 миллионов долларов. Однако впоследствии, в связи с риском блокировки со стороны США в рамках пакета антииранских санкций, эти средства были заморожены. С назначением Сахиля Бабаева следует ожидать определенного повышения роли Министерства финансов в экономической политике страны. Как известно, в последние годы в Азербайджане сформировалось два суперведомства – Министерство экономики, управляющее через "Азербайджанский инвестиционный холдинг" основными государственными активами в промышленности, и Министерство цифрового развития и транспорта, управляющее через новый холдинг AZCON всем транспортным сектором страны.

Следует понимать, что вертикальная консолидация государственного сектора – неизбежный фактор развития азербайджанской экономики, которая влияет своими проектами на регионы Каспия и Южного Кавказа. В такой конструкции для жесткого контроля за расходами необходим компетентный и внимательный "аудитор". Необходимо также учесть, что в обозримом будущем мировая конъюнктура ценообразования на рынке углеводородов будет находиться под влиянием торговых войн, инициированных Соединенными Штатами не только против Китая, но и против своих союзников в Европе. Причем все это происходит на фоне региональных конфликтов в Евразии, также влияющих на экономику Азербайджана. Таким образом, для многих национальных экономик и, прежде всего, для нефтедобывающих государств 2025 год будет проходить под знаком снижения доходов и урезания расходов. Одним из первых «звонков» стало недавнее выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, четко озвучившего на заседании правительства своей страны предстоящие риски. "Правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач, - подчеркнул президент Казахстана. - Пришло время затянуть пояса и жить по средствам".