Сахиль Бабаев на шаг вперед
В правительстве Азербайджана очередные изменения - новым главой Министерства финансов назначен Сахиль Бабаев.
Кадровое решение президента Ильхама Алиева укрепит финансово-отчетную дисциплину правительства и усилит надзорные функции Минфина.
Сахиль Бабаев известен как многоплановый государственный чиновник с большим опытом управленческой работы. С 2018 года он возглавлял Министерство труда и социальной защиты, до этого занимал должность заместителя главы Министерства экономики, где, курируя отдел иностранных инвестиций, отвечал за связи с международными организациями. А еще раньше, в качестве начальника отдела управления иностранных инвестиций государственной корпорации SOCAR, Сахиль Бабаев участвовал в разработке соглашений о долевом разделе газового месторождения Шах-Дениз.
Новый глава Министерства финансов глубоко в курсе также проблем развития Международного транспортного коридора «Север-Юг», поскольку был сопредседателем азербайджано-иранской рабочей группы по финансированию строительства участка Решт-Астара.
Напомним в этой связи, что в 2016 году Баку принял решение выделить для финансирования этого строительства через банк МБА кредитную линию в размере 500 миллионов долларов. Однако впоследствии, в связи с риском блокировки со стороны США в рамках пакета антииранских санкций, эти средства были заморожены.
С назначением Сахиля Бабаева следует ожидать определенного повышения роли Министерства финансов в экономической политике страны.
Как известно, в последние годы в Азербайджане сформировалось два суперведомства – Министерство экономики, управляющее через "Азербайджанский инвестиционный холдинг" основными государственными активами в промышленности, и Министерство цифрового развития и транспорта, управляющее через новый холдинг AZCON всем транспортным сектором страны.
Следует понимать, что вертикальная консолидация государственного сектора – неизбежный фактор развития азербайджанской экономики, которая влияет своими проектами на регионы Каспия и Южного Кавказа. В такой конструкции для жесткого контроля за расходами необходим компетентный и внимательный "аудитор".
Необходимо также учесть, что в обозримом будущем мировая конъюнктура ценообразования на рынке углеводородов будет находиться под влиянием торговых войн, инициированных Соединенными Штатами не только против Китая, но и против своих союзников в Европе. Причем все это происходит на фоне региональных конфликтов в Евразии, также влияющих на экономику Азербайджана.
Таким образом, для многих национальных экономик и, прежде всего, для нефтедобывающих государств 2025 год будет проходить под знаком снижения доходов и урезания расходов.
Одним из первых «звонков» стало недавнее выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, четко озвучившего на заседании правительства своей страны предстоящие риски.
"Правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач, - подчеркнул президент Казахстана. - Пришло время затянуть пояса и жить по средствам".
Похоже, в регионе СНГ/ЕАЭС установка президента Токаева коснётся многих.
Что же касается состояния экономики Азербайджанской Республики, то ее на данный момент можно охарактеризовать, как «удовлетворительное с плюсом».
После того, как в 2024 году доходы консолидированного бюджета составили 47,947 миллиарда манатов, а расходы - 42,866 миллиарда, образовался профицит в размере 5,08 миллиарда манатов.
При этом государственный бюджет, несмотря на все разговоры о его нефтегазовой зависимости, все больше формируется за счёт налогов, поступающих от экономики услуг и национальных товаропроизводителей несырьевого сектора.
Так, из общих налоговых поступлений, составивших в 2024 году 15,808 миллиарда манатов, свыше 11 миллиардов относились к ненефтяному сектору. По сравнению с 2023 годом налоговые поступления из этого сегмента экономики увеличились на 1,3 миллиарда манатов (+ 13,6 процента).
Таким образом, на долю ненефтяного сектора в 2024 году пришлось 69,8 процента уплаченных налогов, в то время как доля нефтегазового сектора была почти наполовину меньше - 30,2 процента.
Скорее всего, политика наращивания доли несырьевых секторов в национальной экономике Азербайджана будет только расширяться.
Обновленное Министерство финансов, планирующее совместно с Министерством экономики комплексный анализ развития ситуации в отраслях и ценообразовании, разработает дополнительные меры по финансовому и налоговому стимулированию предпринимательской деятельности в Азербайджане, что будет способствовать сбалансированному увеличению национального дохода и поступлений в государственный бюджет.