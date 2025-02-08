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Правозащитники просят Алиевых: Шахназ Бейляргызы страдает и у нее двое детей

17:57 1167

Члены мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана направили обращение к президенту страны Ильхаму Алиеву, в котором выразили глубокое беспокойство по поводу состояния здоровья арестованной журналистки Шахназ Бейляргызы.

В петиции отмечается, что журналистка была задержана 5 февраля по делу Toplum TV и заключена под стражу сроком на 3,5 месяца.

Правозащитники обращают внимание на то, что Бейляргызы страдает целым рядом серьезных заболеваний, включая опухоль мозга, сахарный диабет, гипертонию.

В ходе следственных мероприятий и судебного разбирательства ее состояние неоднократно ухудшалось.

В настоящее время журналистка содержится под медицинским наблюдением в санчасти Кюрдаханского СИЗО.

Правозащитники также обращают внимание на то, что у Бейляргызы двое несовершеннолетних детей.

«Господин президент, мы неоднократно становились свидетелями Вашего внимательного отношения к нашим обращениям и гуманистского отношения. Учитывая это и вышеотмеченное, просим Вас поддержать освобождение журналистки Шахназ Бейляргызы под домашний арест», - говорится в обращении, подписанном членами мониторинговой группы Новеллой Джафароглу, Саидой Годжаманлы и Саадат Бананъярлы.

С аналогичной просьбой члены мониторинговой группы обратились также к первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

«Уважаемая Мехрибан ханум, Вы как мать всегда проявляете большое внимание и гуманистическое отношение к женским проблемам и не жалеете усилий и поддержки в их решении. Мы, как правозащитники, свидетели этого. И сейчас мы обращаемся к Вам с просьбой помочь в переводе под домашний арест журналистки Шахназ Бейляргызы с учетом ее болезней и наличия у нее двух несовершеннолетних детей», - отмечается в обращении членов мониторинговой группы к М.Алиевой.

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