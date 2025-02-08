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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России

Украинцы сбили российский самолет

добавлено видео
18:40 998

На фронте украинские бойцы уничтожили российский самолет Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения ВСУ.

Самолет сбили военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ, входящей в состав оперативного командования "Юг".

"Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", - сообщили военные.

Украинцы сбили российский самолет
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