Грузия о вступлении в НАТО

Интеграция Тбилиси в НАТО не стоит на повестке дня «из-за общего контекста вокруг страны». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«У нас вполне четкие внешнеполитические цели. Касательно интеграции в НАТО, сейчас она не стоит на повестке дня из-за решений и подходов западных стран и общего контекста вокруг нас», - сказал премьер.

При этом Кобахидзе отметил, что интеграция в Евросоюз остается «главным внешнеполитическим приоритетом» Грузии. По его словам, цель стать членом ЕС к 2030 году для Грузии достижима. Он также отметил, что, делая какие-либо шаги, страна взвешивает все «побочные эффекты».