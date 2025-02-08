Зеленский: «Путин украл триллионы»

Президент России Владимир Путин готовится совсем не к переговорам, а к продолжению войны, Россия увеличивает свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что Путин захватил украинских ресурсов на триллионы и в случае прекращения огня без деоккупации территорий сможет использовать эти ресурсы для подготовки новой войны.

Президент Украины отметил, что справедливо говорить о помощи в деоккупации территорий, ведь обычное прекращение огня только даст возможность России разрабатывать захваченные ресурсы.

"Путин украл у нас триллионы, но во время полномасштабной войны он не может это (украинские ресурсы) разрабатывать, а нам говорят о прекращении огня. Это означает дать ему паузу и дать зарабатывать эти триллионы.

Когда он начнет все разрабатывать, он будет зарабатывать деньги, поднимет экономику, поднимет армию и потом снова пойдет войной", - добавил Зеленский.

Украинский лидер добавил добавил, что более сильное давление на Россию, в частности санкционное, может помочь "оттолкнуть Путина",

"Усильте санкции, Путина можно оттолкнуть, там наши полезные ископаемые, и мы вместе с вами будем их разрабатывать. Почему мы должны подарить ему триллионы денег?", - сказал Зеленский.