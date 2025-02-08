Пашинян едет домой на автобусе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, в котором возвращается домой на автобусе.

Пашинян также пожаловался, что не смог купить билет онлайн: «Сегодня хотел на автобусе поехать домой и купить билет на автобус на цифровой платформе, но не смог. Очень разнервничался. Почему не могу быстро купить?

Причина в том, что у меня нет достаточных цифровых навыков. Последние 30 лет я каждый день (за редким исключением) имел дело с компьютером и интернетом. Но это не означает иметь достаточные цифровые навыки», - сказал премьер.