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Трамп отказался депортировать принца Гарри: «У него ужасная жена»

19:41 1247

Президент США Дональд Трамп опроверг возможность депортации принца Гарри из Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The New York Post.

«Я не хочу этого делать», — привело издание слова американского лидера. Президент отметил, что у принца и так достаточно проблем с его «ужасной» женой.

В январе представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер заявил о высокой вероятности депортации принца Гарри из США при возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

Основанием для подобного заявления служит иск, поданный Heritage Foundation в мае 2023 года, с требованием обнародовать иммиграционные документы принца Гарри. Центр сомневается в законности пребывания сына британского монарха в США в свете признания Гарри в употреблении наркотиков.

Принц Гарри еще в 2001 году признал в интервью изданию The U.S. Sun факт употребления наркотиков и заявил, что регулярно выпивал недельную дозу алкоголя за один день.

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