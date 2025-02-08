Трамп отказался депортировать принца Гарри: «У него ужасная жена»

Президент США Дональд Трамп опроверг возможность депортации принца Гарри из Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The New York Post.

«Я не хочу этого делать», — привело издание слова американского лидера. Президент отметил, что у принца и так достаточно проблем с его «ужасной» женой.

В январе представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер заявил о высокой вероятности депортации принца Гарри из США при возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

Основанием для подобного заявления служит иск, поданный Heritage Foundation в мае 2023 года, с требованием обнародовать иммиграционные документы принца Гарри. Центр сомневается в законности пребывания сына британского монарха в США в свете признания Гарри в употреблении наркотиков.

Принц Гарри еще в 2001 году признал в интервью изданию The U.S. Sun факт употребления наркотиков и заявил, что регулярно выпивал недельную дозу алкоголя за один день.