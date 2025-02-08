Кобахидзе исключил дипотношения с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность восстановления дипломатических отношений с Россией. Возможность такого шага глава Кабинета министров оценил в интервью Euronews.

«У нас нет пространства для восстановления дипотношений [с Россией] из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона», — заявил грузинский премьер, добавив, что не существует никакого другого варианта разрешения этого вопроса, кроме мирного урегулирования.

Вместе с тем Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси придерживается прагматичной позиции в отношениях с Москвой. Это находит отражение, в частности, в поддержке торговых и экономических контактов с Россией, которые будут развиваться и в дальнейшем.