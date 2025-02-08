У Путина мало стимулов

Путин «как никогда близок к достижению своих целей» в войне, и у него «практически нет причин» соглашаться на переговоры, независимо от того, как бы президент США Дональд Трамп не уговаривал и не угрожал ему. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на экспертов.

Первым шагом Трампа было назвать Путина «умным» и угрожать России тарифами и снижением цены на нефть, что Кремль не принял серьезно.

«На Западе откуда-то взялась идея, что Путину важно договориться и положить конец войне. Это не так», — сказал Федор Лукьянов, проводивший форум с участием Путина в ноябре и возглавляющий московский Совет по внешней и оборонной политике.

Путин, похоже, ожидает, что Трамп подорвет решимость Европы по отношению к Украине. Сравнив европейских лидеров с собачками Трампа, он заявил, что вскоре они будут «послушно сидеть у ног своего хозяина и мило вилять хвостиками», поскольку президент США быстро наводит порядок благодаря своему характеру и настойчивости.

«Трамп хвастается своим мастерством заключения соглашений, но Путину нелегко будет отдать то, что он считает изначальными русскими землями в Украине, или упустить шанс наказать Запад и подорвать его альянсы и безопасность, заставив Киев придерживаться политики нейтралитета», — говорится в агентстве.

В последний раз Трамп и Путин встречались в Хельсинки в 2018 году, когда между ними было «взаимное уважение», сказал бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, принимавший саммит. Но они «не очень похожи», добавил он, поскольку Путин является «системным мыслителем», тогда как Трамп действует как бизнесмен, принимающий быстрые решения.

Это может повлечь за собой столкновение, поскольку Трамп хочет быстрого решения войны, тогда как Путин стремится к медленному, что усилит его военную позицию и ослабит политическую волю как Киева, так и Запада.

Путин надеется, что Трампу «станет скучно» или он отвлечется на другую проблему, сказал Борис Бондарев, бывший российский дипломат в Женеве, покинувший свой пост после вторжения. Бондарев также добавил, что Путин рассматривает переговоры только как средство «получить то, что он хочет», добавив, что «странно», что западные лидеры все еще не понимают тактику Кремля.

Это означает, что Путин, вероятно, согласится на любую встречу с Трампом, поскольку она повысит статус России как глобальной силы и будет хорошо восприниматься внутри страны, но мало что предложит взамен.