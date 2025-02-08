Сигэру Исиба с Дональдом Трампом

Япония инвестирует 1 триллион долларов в США и увеличит закупки американского оборонного оборудования – таков итог встречи японского премьера Сигэру Исибы с Дональдом Трампом. Тщательная проработка деталей, терпение и труд – все перетрут. Кому как не японскому премьеру Сигэру Исибе, фанату сборки пластиковых моделей современных военных кораблей, знать это. И к своей встрече с Дональдом Трампом он подошел точно так же. В итоге добившись замечательных результатов, сумев очаровать американского президента. Тот осыпал японского партнера комплиментами – да и было за что. Приехавший в Вашингтон Исиба при подготовке своего визита в Вашингтон сделал все, чтобы в американо-японских отношениях, точнее в отношениях между японскими и американскими крупными капиталами, воцарилась та гармония, которой так хочется Токио. И без неприятных сюрпризов для него – и для Трампа.

А потребовалось для этого для японского премьера не так уж и много: накануне визита Исиба сфотографировался в кепке с фамилией Трампа и с его фотокарточкой, которые ему привез в подарок недавно приехавший из США представитель Либерально-демократической партии Японии. И, что важнее, наизусть выучил список тех предложений, которые японцы готовы сделать новой администрации США и лично хозяину Белого дома. В их числе гарантии того, что японские инвестиции в экономику Штатов составят триллион долларов, что Токио увеличит закупки американского вооружения, нарастит приобретение американских же нефти и СПГ, а также – станет американцам верным союзником в противостоянии с «китайской экономической и военной агрессией». Нужно ли говорить, что, услышав об этом, Дональд Трамп просто душевно размяк. И на итоговой совместной пресс-конференции даже назвал японского премьера «красавчиком». Исибу это ни капли не шокировало, поскольку теперь-то он получил твердые гарантии того, что Вашингтон будет носиться с американо-японскими отношениями как с пасхальным яйцом. А это и составляло главную цель Токио после прихода Трампа во второй его каденции. Так что насмехаться над усилиями Исибы вроде фотографий в кепке и с фотокарточкой Трампа – совершенно не стоит. Цель достигнута, а каким путем – это вопрос десятый. Принцип «Америка прежде всего» теперь на Японию не распространяется. И если это не успех Токио – то тогда уж вообще непонятно, что является успехом.