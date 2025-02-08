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Сигэру Исиба с Дональдом Трампом

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Игорь Панкратенко, автор haqqin.az
20:28 191

Япония инвестирует 1 триллион долларов в США и увеличит закупки американского оборонного оборудования – таков итог встречи японского премьера Сигэру Исибы с Дональдом Трампом.

Тщательная проработка деталей, терпение и труд – все перетрут. Кому как не японскому премьеру Сигэру Исибе, фанату сборки пластиковых моделей современных военных кораблей, знать это. И к своей встрече с Дональдом Трампом он подошел точно так же. В итоге добившись замечательных результатов, сумев очаровать американского президента.

Тот осыпал японского партнера комплиментами – да и было за что. Приехавший в Вашингтон Исиба при подготовке своего визита в Вашингтон сделал все, чтобы в американо-японских отношениях, точнее в отношениях между японскими и американскими крупными капиталами, воцарилась та гармония, которой так хочется Токио. И без неприятных сюрпризов для него – и для Трампа.

Дональд Трамп просто душевно размяк. И на итоговой совместной пресс-конференции даже назвал японского премьера «красавчиком»

А потребовалось для этого для японского премьера не так уж и много: накануне визита Исиба сфотографировался в кепке с фамилией Трампа и с его фотокарточкой, которые ему привез в подарок недавно приехавший из США представитель Либерально-демократической партии Японии.

И, что важнее, наизусть выучил список тех предложений, которые японцы готовы сделать новой администрации США и лично хозяину Белого дома. В их числе гарантии того, что японские инвестиции в экономику Штатов составят триллион долларов, что Токио увеличит закупки американского вооружения, нарастит приобретение американских же нефти и СПГ, а также – станет американцам верным союзником в противостоянии с «китайской экономической и военной агрессией».

Нужно ли говорить, что, услышав об этом, Дональд Трамп просто душевно размяк. И на итоговой совместной пресс-конференции даже назвал японского премьера «красавчиком». Исибу это ни капли не шокировало, поскольку теперь-то он получил твердые гарантии того, что Вашингтон будет носиться с американо-японскими отношениями как с пасхальным яйцом. А это и составляло главную цель Токио после прихода Трампа во второй его каденции.

Так что насмехаться над усилиями Исибы вроде фотографий в кепке и с фотокарточкой Трампа – совершенно не стоит. Цель достигнута, а каким путем – это вопрос десятый. Принцип «Америка прежде всего» теперь на Японию не распространяется. И если это не успех Токио – то тогда уж вообще непонятно, что является успехом.

Японские инвестиции в экономику Штатов составят триллион долларов: Токио увеличит закупки американского вооружения, нарастит приобретение американских же нефти и СПГ, а также – станет американцам верным союзником в противостоянии с «китайской экономической и военной агрессией»

Исиба даже может для Трампа теперь новую модель корабля склеить – и если это пойдет на пользу, то ничего заслуживающего насмешек в этом нет. Пути достижения собственных целей во внешней политике – особенно, когда твоим партнером является такой человек как Трамп – они бывают разными. Главное, чтобы результат был. А японский премьер его вполне достиг, сделав свою страну стратегическим партнером в реализации планов Америки в регионе.  Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе – в гарантированной защите американцами японских интересов, в том числе – включая неприкосновенность островов Сенкаку, на которые предъявляет претензии и на сотрудничество в рамках многосторонних форматов QUAD, США-Япония-Южная Корея и блока США-Япония-Филиппины. Что дает японскому капиталу прекрасную возможность это капитализировать.

Еще в начале 2024 года, во время государственного визита премьер-министра предшественника Исиды Фумио Кисиды в США, последний заявил, что тесное взаимодействие между США и Японией необходимо сейчас больше, чем когда бы то ни было. И что Япония перестала быть «сдержанным союзником» США, превратившись «в сильного и преданного союзника», а также о том, что Япония «расширила кругозор» и перестала быть просто ближайшим союзником США. Сначала она стала «региональным партнером» США, а теперь превратилась в «глобального партнера».

Нынешний визит в Вашингтон премьера Исибы еще раз подтвердил, что эта генеральная линия Японии на возобновление роли Токио в качестве «непотопляемого авианосца США» действительно остается генеральной линией японской внешней политики. Что вполне устраивает Трампа.

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