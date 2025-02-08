Фрэнк Паллоне провел «отличную встречу» с Пашиняном... и «атаковал» Азербайджан

Члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Брэд Шерман и Дэвид Вальядао, являющиеся сопредседателями армянской «группы поддержки» в Конгрессе США, направили письмо госсекретарю Марко Рубио с призывом ввести против Азербайджана экономические санкции. В письме содержится просьба к администрации Трампа продолжить поддержку Армении, усилить ее военную и оборонную помощь, а также предоставить Еревану оборудование для борьбы с беспилотными боевыми средствами. Ранее армянские лоббисты в Конгрессе неоднократно направляли письма в Белый дом и Госдепартамент, требуя ввода санкций против Баку и выдвигая различные законодательные инициативы. Однако нынешнее обращение стало по сути первым официальным запросом проармянского лобби в Конгрессе к президенту и госсекретарю, из чего следует, что «группа поддержки» намерена продолжить попытки дискредитировать Азербайджан и при новой администрации США, приоритеты которой в отношении Южного Кавказа пока не ясны.

Тот факт, что попытки добиться от Дональда Трампа продолжения политики предыдущей администрации предпринимаются на фоне напряженности между армянской диаспорой США и властями Армении по поводу «геноцида» и «карабахского вопроса», отнюдь не мешает американскому сообществу армян поддерживать правительство Армении во имя так называемых «общенациональных интересов». Как известно, во время своего «рабочего визита» в США премьер-министр Никол Пашинян встретился 4 февраля в Вашингтоне с представителями обеих палат Конгресса, в том числе, с Фрэнком Паллоне. На встрече присутствовали сенатор Роджер Уикер, а также конгрессмены Энди Харрис и Ричард Хадсон. Все трое являются членами Республиканской партии. Официально сообщалось, что на встрече были обсуждены «процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией» и «перспективы американо-армянских отношений». Однако после встречи Паллоне написал в своем аккаунте в соцсети X, что у него с Пашиняном состоялась «отличная встреча». «Мы обсудили пути укрепления отношений между США и Арменией и достижения прочного, справедливого мирного соглашения, - написал проармянский конгрессмен. - Я продолжу настаивать на расширении сотрудничества между США и Арменией на всех уровнях».