Фрэнк Паллоне провел «отличную встречу» с Пашиняном... и «атаковал» Азербайджан
Члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Брэд Шерман и Дэвид Вальядао, являющиеся сопредседателями армянской «группы поддержки» в Конгрессе США, направили письмо госсекретарю Марко Рубио с призывом ввести против Азербайджана экономические санкции.
В письме содержится просьба к администрации Трампа продолжить поддержку Армении, усилить ее военную и оборонную помощь, а также предоставить Еревану оборудование для борьбы с беспилотными боевыми средствами.
Ранее армянские лоббисты в Конгрессе неоднократно направляли письма в Белый дом и Госдепартамент, требуя ввода санкций против Баку и выдвигая различные законодательные инициативы. Однако нынешнее обращение стало по сути первым официальным запросом проармянского лобби в Конгрессе к президенту и госсекретарю, из чего следует, что «группа поддержки» намерена продолжить попытки дискредитировать Азербайджан и при новой администрации США, приоритеты которой в отношении Южного Кавказа пока не ясны.
Тот факт, что попытки добиться от Дональда Трампа продолжения политики предыдущей администрации предпринимаются на фоне напряженности между армянской диаспорой США и властями Армении по поводу «геноцида» и «карабахского вопроса», отнюдь не мешает американскому сообществу армян поддерживать правительство Армении во имя так называемых «общенациональных интересов».
Как известно, во время своего «рабочего визита» в США премьер-министр Никол Пашинян встретился 4 февраля в Вашингтоне с представителями обеих палат Конгресса, в том числе, с Фрэнком Паллоне. На встрече присутствовали сенатор Роджер Уикер, а также конгрессмены Энди Харрис и Ричард Хадсон. Все трое являются членами Республиканской партии.
Официально сообщалось, что на встрече были обсуждены «процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией» и «перспективы американо-армянских отношений».
Однако после встречи Паллоне написал в своем аккаунте в соцсети X, что у него с Пашиняном состоялась «отличная встреча».
«Мы обсудили пути укрепления отношений между США и Арменией и достижения прочного, справедливого мирного соглашения, - написал проармянский конгрессмен. - Я продолжу настаивать на расширении сотрудничества между США и Арменией на всех уровнях».
Можно ли считать совпадением тот факт, что вскоре после встречи с армянским премьер-министром Паллоне и члены его группы направили госсекретарю США Марко Рубио письмо с призывом ввести санкции против Азербайджана? Разумеется, нет. Также нет сомнений в том, что на встрече в Вашингтоне обсуждались планы армянского лобби по обеспечению поддержки Армении со стороны администрации Трампа, а также возможные рычаги давления на официальный Баку.
Оставим открытым вопрос о том, понимали ли американские лоббисты, что усиление антиазербайджанской активности может привести к неожиданным последствиям как для проармянской группы, так и лично для Никола Пашиняна. Со всей очевидностью можем утверждать лишь одно - подобные действия препятствуют, в первую очередь, достижению мира с Азербайджаном, а, значит, еще больше усиливают угрозы для самого Еревана.
Как обычно, официальные власти Армении используют примитивную тактику публичного дистанцирования от атак армянского лобби, направленных против Азербайджана.
Однако в Баку в это давно уже никто не верит…