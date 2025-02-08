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Ливанцам приказали стрелять в сирийцев

21:16 856

Командование ливанской армии по указанию президента республики Джозефа Ауна отдало приказ войскам, размещенным на границе с Сирией, открывать огонь в ответ на обстрелы северных и восточных районов с сирийской территории.

Об этом говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

«По указанию президента Ливана генерала Джозефа Ауна командование ВС отдало приказ воинским частям, дислоцированным на северной и восточной границах, наносить ответные удары по источникам огня, который ведется с территории Сирии по ливанским населенным пунктам», - указывается в тексте.

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