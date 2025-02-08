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На экс-президента надели браслет и запретили гулять по ночам

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На бывшего президента Франции Николя Саркози надели электронный браслет в рамках приговора по делу о коррупции, вынесенного в 2021 году. Об этом 7 февраля пишет Le Monde.

В течение ближайшего года 70-летний Саркози может выходить из дома только в период с 8 утра до 8 вечера. В дни судебных заседаний по его новому уголовному делу этот срок будет продляться до 21:30. Le Monde называет ношение браслета «беспрецедентной мерой» в отношении бывшего главы государства.

Суд в марте 2021 года признал Саркози виновным в торговле влиянием и коррупции, из-за того, что в 2014 году он пытался подкупить судью, чтобы получить информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Бывшему президенту дали год реального лишения свободы и два года условно, но вместо тюрьмы ему разрешили отбывать срок на свободе, но с электронным браслетом.

В 2023 году Саркози проиграл апелляцию, а в декабре 2024 года решение утвердил кассационный суд. Бывший президент настаивает на своей невиновности, его адвокаты намерены подать жалобу в ЕСПЧ.

В январе суд начал рассматривать еще одно дело в отношении Саркози. Его обвиняют в получении незаконного финансирования на избирательную кампанию 2007 года из бюджета Ливии, возглавляемой Муаммаром Каддафи. Саркози, который в 2011 году был одним из наиболее активных сторонников иностранной интервенции в Ливии, вину отрицает.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

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