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Соглашение Израиля и ХАМАС может сорваться

21:41 454

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва. Об этом заявил член политбюро палестинского движения Басем Наим. По его словам, сделка "находится под угрозой" и "может сорваться".

Отмечается, что стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу реализации соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа, которые должны были начаться 3 февраля. Наим подчеркнул, что руководство движения "все еще готово" провести в Катаре непрямые переговоры с Израилем для обсуждения деталей второго этапа сделки.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить в Катар делегацию для переговоров по Газе, сообщает портал Ynet.

По информации издания, в делегацию входят представители разведки «Моссад», Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, а также израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш.

Премьер-министр Израиля по возвращении из США, где он на этой неделе встречался с Дональдом Трампом, проведет заседание кабинета министров, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников из Газы.

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