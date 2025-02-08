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Украина уничтожила колонну элитной российской дивизии

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8 февраля 2025, 22:28 3081

Украинские военные уничтожили колонну российских танков и боевых машин пехоты (БМП), которая пыталась прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБ), бойцы которой отразили атаку. По данным бригады, наступление предприняли подразделения Кантемировской 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии РФ, которую в России считают элитной частью. Российские войска пытались прорваться в районе населенного пункта Первомайское.

«Россияне пошли на штурм колонной танков и БМП при поддержке багги. Однако, попав под огонь украинской артиллерии, противник потерял первые две БМП еще на этапе переправы — техника затонула. Затем в дело вступили ударные БПЛА: FPV-дроны бригады нанесли удары по колонне на ее маршруте. Вражеская пехота была вынуждена преждевременно десантироваться с бронемашин, после чего ее добили сбросами с дронов и артиллерийским огнем. Итог этого „эпического штурма“ — уничтожение БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины. — TMT), которую отправили эвакуировать затонувшую технику», — говорится в сообщении подразделения. В ходе боестолкновения было уничтожено 10 единиц российской бронетехники, ликвидировано 10 российских военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Кроме того, 3-я ОШБ опубликовала видеозапись разгрома еще одной российской бронетанковой колонны, которая, по заявлению бригады, была уничтожена в районе населенного пункта Вишневое. Однако точное время съемки и дополнительные детали военные не раскрыли.

Осенью 2024 года «Русская служба Би-би-си» выяснила, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, участвовавшая в боях за Угледар, понесла катастрофические потери. Из 3 тысяч военнослужащих, находившихся в бригаде на момент вторжения, погибли или получили ранения 2,4 тысячи — это 80% личного состава.

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