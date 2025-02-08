Великобритания разрабатывает беспилотники для Украины

Великобритания участвует в разработке двух безэкипажных морских судов, предназначенных для использования украинскими военными. Об этом сообщает Naval Technology (NT), ссылаясь на послания парламенту от министра оборонных закупок Великобритании Марии Игл. В ответах британским парламентариям, датированных 4 февраля, министр сообщила о работе над программами создания беспилотных морских систем Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь»). Эти проекты, как отмечает издание, ранее упоминались на ежегодном ужине, организованном главой Минобороны Британии Джоном Хили 28 января.

Мария Игл подчеркнула, что Wasp и Snapper представляют собой «новые безэкипажные морские системы», которые были оперативно разработаны специально для поддержки Украины. По ее словам, в настоящее время дроны проходят финальное тестирование, а дополнительная информация по ним будет представлена в «надлежащее время».

Министерство обороны Великобритании отказалось раскрывать Naval Technology какие-либо дополнительные подробности о проектах.

NT отмечает, что информация о разработке беспилотных морских судов для Украины появилась на фоне длительного отсутствия официальных сообщений о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Gravehawk. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил передачу этих систем во время визита в Киев в середине января. Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, Gravehawk был разработан в сжатые сроки для нужд украинской армии, а два его прототипа прошли испытания в Украине еще в сентябре 2024 года.

Анализ, проведенный GlobalData, прогнозирует, что развитие беспилотных надводных и подводных аппаратов может радикально изменить ведение морских боевых действий, пишет NT. В качестве примера издание приводит использование Украиной морских дронов против Черноморского флота России, в результате чего более трети кораблей ЧФ были серьезно повреждены или уничтожены. Эти атаки вынудили Москву передислоцировать большую часть кораблей из оккупированного Севастополя в Краснодарский край, еще несколько судов перебазировали в Феодосию на юго-востоке аннексированного Крыма.