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Трамп уже сделал Путину три больших подарка

Newsweek
8 февраля 2025, 23:40 735

Дональд Трамп стал действующим президентом США менее трех недель назад, но уже успел сделать Владимиру Путину «три больших подарка». Об этом пишет издание Newsweek.

Так, на этой неделе Трамп издал указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) из-за того, что в конце прошлого года международный судебный орган выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, подозреваемого в военных преступлениях во время войны в Газе.

«Однако для российского президента это тоже отличный подарок, поскольку ранее МУС выдал ордер на арест Путина, обвиняемого в похищениях украинских детей с оккупированных территорий.

Санкции администрации Трампа ослабляют давление на российского президента. Кремлевские пропагандисты приветствовали риторику и решения новой администрации США на фоне предположений, что они могут принести пользу Москве», - пишет Newsweek.

Второй подарок Москве - это роспуск оперативной группы при Министерстве юстиции, которая по распоряжению предыдущей президентской администрации США занималась поиском скрытых активов российских олигархов. Новый генпрокурор США Пэм Бонди дал распоряжение переориентировать усилия группы на противодействие наркокартелям.

Другая директива Бонди приостановит усилия федеральных правоохранительных органов по борьбе с тайными кампаниями влияния России и других противников, таких как Китай, которые пытаются посеять хаос в американской политике.

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