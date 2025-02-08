Протестующие перекрыли движение в Афинах

Тысячи студентов и школьников перекрыли движение в Афинах, пишут зарубежные СМИ.

Демонстранты в греческой столице требуют ускорить расследование железнодорожной катастрофы, которая произошла 28 февраля 2023 года, когда на соединяющей Афины и Салоники линии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, погибли 57 человек.