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Протестующие перекрыли движение в Афинах

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00:10 625

Тысячи студентов и школьников перекрыли движение в Афинах, пишут зарубежные СМИ.

Демонстранты в греческой столице требуют ускорить расследование железнодорожной катастрофы, которая произошла 28 февраля 2023 года, когда на соединяющей Афины и Салоники линии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, погибли 57 человек.

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