Трамп решил покончить и с ЦРУ

Президент США Дональд Трамп предложил всем сотрудникам Центрального Разведывательного Управления США (ЦРУ) в рамках плана по сокращению государственного аппарата добровольно уйти в отставку в обмен на получение зарплаты за восемь месяцев. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах на постоянной основе функционируют около тридцати спецслужб и агентств безопасности, именно политическая разведка ЦРУ считается символом победы США над СССР, одержанной на тайных фронтах «холодной войны». Борьба ЦРУ и КГБ была одной из ключевых сфер противостояния капиталистического Запада и социалистического Советского Союза, став темой бесчисленных бестселлеров и кинофильмов.

И вот сегодня ЦРУ стало первым ведомством, которое президент США, фактически, решил ликвидировать. Поняв, что послать в отставку одним махом всех сотрудников политической разведки будет непросто, Дональд Трамп приказал руководству ЦРУ представить в несекретном формате список всех сотрудников, проработавших агентстве не больше двух лет, поскольку их испытательный срок на службе еще не истек, что значительно упрощает процедуру увольнения. Список включает имена и инициалы фамилий молодых аналитиков и оперативников, недавно принятых на службу, в частности, для работы в Китае. Их личности, как правило, надежно защищены, поскольку китайские хакеры постоянно пытаются их идентифицировать. В интервью телеканалу NDTV бывший сотрудник ЦРУ сказал, что публикация имен в несекретном электронном письме станет «катастрофой рразведки», а некоторые бывшие чиновники ЦРУ опасаются, что этот список может быть передан группе недавно нанятых молодых специалистов по программному обеспечению, работающих с Илоном Маском и его правительственной командой по усилению эффективности государственного управления.

Если это произойдет, то разведывательным службам Китая, России и других заинтересованных стран будет намного легче идентифицировать и преследовать сотрудников американской политической разведки. Назначенные Трампом новый глава ЦРУ и его заместитель нацелены на то, чтобы глубже вникнуть в самые засекреченные отделы политической разведки и осуществляемые ЦРУ тайные операции, чтобы получить над ними полный контроль. Как известно, полномочия ЦРУ по тайным операциям позволяют его руководству проводить кампании влияния и военизированные операции, выходящие далеко за рамки обычных правил. Марк Уорнер, сенатор США от Вирджинии и заместитель председателя сенатского Комитета по разведке, опубликовал в соцсети Х пост, в котором, в частности, написал: «Раскрытие личностей должностных лиц, выполняющих чрезвычайно секретную работу, станет для Китая прямой мишенью. Это катастрофическое развитие событий для национальной безопасности». К Уорнеру присоединился сенатор Берни Сандерс - высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, написавший в той же соцсети: «Президент Трамп издал ряд указов, преследуя, по-видимому, одну цель: получить полный авторитарный контроль над нашим федеральным правительством».

Тем временем, Пэм Бонди, назначенная Трампом генеральным прокурором США, спустя сутки после принятия присяги аннулировала инициативу Министерства юстиции по борьбе с коррупцией по всему миру и возвращению незаконно полученных средств жертвам финансовых преступлений, запущенную еще в 2010 году. Бонди также закрыла целевую группу KleptoCapture, созданную в 2022 году под руководством бывшего генерального прокурора Меррика Гарланда для преследования российских олигархов, нарушающих экономические санкции США, введенные из-за вторжения России в Украину. Напомним, что в рамках этой инициативы Министерство юстиции США преследовало мошенничество на миллиарды долларов, возвращая присвоенные средства и конфискуя такие активы российских миллиардеров, как мега яхты и роскошные кондоминиумы. Бонди представила ликвидацию этих программ, как возможность «пересмотреть существующие стратегии национальной безопасности и борьбы с наркотиками для достижения полной ликвидации картелей и транснациональных преступных организаций», названных президентом Трампом, «иностранными террористическими организациями».

Что же касается роспуска антикоррупционной инициативы, то он проводится под лозунгом «Устранение бюрократических препятствий для агрессивного судебного преследования». Примечательно, что Пэм Бонди является лоббистом инвестиционного фонда Кувейта, а также одной из британских компаний по спортивным ставкам. По мнению экспертов, новый генеральный прокурор США просто мстит Министерству юстиции за расследования связей Дональда Трампа с Россией и его подверженности иностранному влиянию в первую президентскую каденцию. Комментируя по просьбе редакции haqqin.az решения Трампа, литовский политолог Бернарас Ивановас отметил, что было бы неправильно анализировать их в рамках традиционной американской политики. «Нынешний президент США вырос в среде нью-йоркской строительной сети, - напомнил Ивановас. - В каком-то смысле его понимание того, что происходит в мире, где не существует законов и международного права, сродни пониманию российского лидера. Мировоззрению Трампа близка монархическая форма правления, которой он не раз восхищался. Любую политику Трамп начинает с угроз, после чего смотрит, возымело это результат или нет. В свою прошлую каденцию такой «политикой» Трамп провалил массу инициатив. Тут и решение не пускать в страну мигрантов-мусульман, и фиаско по Северной Корее, и другие проекты. Вот и сейчас крайне противоречивыми мерами Трамп борется с бюрократическим аппаратом США. Но Америка не та страна, в которой можно принимать сумасбродные решения и, тем более, создавать диктатуру. Решения Трампа об отмене предоставления гражданства по рождению и другие уже заблокированы судами в двадцати двух штатах. Такая же участь ждет и решение распустить ЦРУ. Никто из сотрудников управления в отставку не уйдет. С другой стороны, все разговоры о том, что Трамп находится под влиянием России, это полнейшая чушь. Ему нравится, что Путин ведет себя как безбашенный, но в то же время, Трамп понимает, что существование путинской власти зависит от воли Китая, который в любой момент может обратить власть Кремля в пыль».

По словам литовского политолога, Трампа невозможно подкупить или шантажировать. «Нет таких денег, за которые можно было его купить, - уверен Ивановас. - Имея за плечами тридцать уголовных дел, ему, как говорится, по барабану любой компромат, любая история с порнозвездами. Безусловно, Трамп еще наделает много шума, примет еще не одно скандальное решение и сделает массу противоречивых заявлений. Однако в демократической системе США это ровным счетом ничего не изменит. Подтверждая этот тезис, напомню, что новоизбранный президент США уже передумал завоевывать Гренландию и аннексировать Канаду… У него эксцентричная черта характера. С другой стороны, Трамп вполне может ударить по ставке Путина ядерной бомбой. Это тот самый случай, когда исключить ничего нельзя. Российского президента нет в системе ценностей Трампа, считывающего кремлевских правителей марионетками Китая. Он уверен, что Путин сидит в Кремле только потому, что нужен Китаю, и как китайский прокси Россия действительно дает КНР определенные дивиденды. Как только товарищ Си поймет, что эта политика работает против линии КПК, он тотчас же выбросит из игры российскую карту. Никто не будет договариваться с Россией, с ней не о чем договариваться. А вот с Китаем новая Ялтинская конференция вполне возможна». Бернарас Ивановас отметил, что политическая система или «глубинное правительство» США не даст Трампу создать что-то вроде авторитарного управления.