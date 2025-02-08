В Дубае откроют первое казино

Международный консорциум банков выдал американской компании Wynn Resorts кредит на сумму в $2,4 млрд на строительство первого в ОАЭ казино. В состав консорциума вошли несколько крупнейших эмиратских банков. Об этом говорится в заявлении Wynn Resorts.

В январе 2022 года американская компания, специализирующаяся на управлении гостиницами и казино, объявила о планах построить в Рас-эль-Хайме курортный комплекс стоимостью $3,9 млрд.

На территории курорта будут располагаться гостиница, торговый центр, рестораны, бары, а также специальные игровые зоны. Проект Wynn Resorts в Рас-эль-Хайме был воспринят как свидетельство о готовности властей ОАЭ разрешить ведение игорного бизнеса, который запрещен в консервативных аравийских монархиях.

Как отметила компания, консорциум банков состоит из немецкого Deutsche Bank, японского Sumitomo Mitsui, а также эмиратских Abu Dhabi Commercial Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD и National Bank of Ras Al Khaimah. Кредит номинирован в американских долларах и эмиратских дирхамах.