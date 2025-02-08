Фамилия Илона Маска дает неограниченное пространство для импровизаций. Кому-то он напомнил название нашумевшего австралийского сериала «Безумный Макс». Другие рисуют на стенах портрет миллиардера с подписью: Elon Mask. Там лишь вторая буква изменена, но смысл другой — это уже Маска. Как в другом известном фильме. Так и хочется спросить: «Маска, мы тебя знаем?». В ответ Илон наверняка скажет: «Вы не знаете, но вы еще узнаете!» Каков же его статус, интересуются миллионы американцев. Еще до инаугурации Трамп назначил его главой нового федерального подразделения — Управления государственной эффективности. Оно получило аббревиатуру DOGE, которая сразу же стала самой популярной в Америке. Что же сие означает и с чем оное едят? Белый дом долго не мог объяснить, в чем же заключается статус самого Маска. Потом заявил, что у того будет статус «специального правительственного служащего».

Но у этого «служащего» больше полномочий, чем у японского императора. И главное, хотя и не декларированной целью является антигосударственный переворот. Менее чем за три недели после прихода к власти Дональда Трампа Маск перевернул Вашингтон вверх тормашками. Он подмял под себя и стал распоряжаться бюджетом десятков министерств и ведомств. Он по своему разумению начал увольнять тысячи государственных служащих, заменяя карьерных работников с большим опытом людьми, лично преданными Дональду Трампу. А таких оказалось, естественно, немало: деньги не пахнут. Сотрудники DOGE получили доступ к секретным данным миллионов государственных служащих. Речь идет о данных из Управления кадровой службы США, которые включают секретную информацию об именах сотрудников разных ведомств, их адресах, зарплатах, номерах социального страхования. Источники рассказали изданию, что сотрудники DOGE имеют такой беспрецедентный уровень доступа к данным, что могут копировать или менять информацию о сотрудниках различных ведомств. Легко представить себе, что, обладая такой информацией люди Маска могут удалять данные о нежелательных людях, обо всех нынешних или бывших сотрудниках и отправлять их к себе в архив или, как говорят источники WP, даже ...посылать их в другую страну.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что специалисты DOGE получили доступ к платежным и контрактным системам центров медицинских страховок Medicare и Medicaid, клиентами которых являются десятки миллионов американцев. Сделано это было якобы для выявления мошенничества и неэффективных расходов. Однако на самом деле речь идет о тотальном контроле над населением, которое не снилось даже Большом Брату Джорджа Оруэлла. Одной из импровизацией Маска стал совершенно дикий по меркам всего цивилизованного мира эксперимент. По нему он предложил федеральным работникам подать заявления об увольнении. А в обмен им будут выплачены в полном размере месячные зарплаты вплоть до сентября этого года. Был установлен срок — уволиться по собственному желанию люди должны были до полудня 6 сентября. Программа была названа «Вилка на дороге» - с таким же названием Маск до этого избавлялся от тысяч сотрудников приобретенной им социальной сети Twitter, названной буквой Х. Однако в том случае речь шла о частной лавочке. Теперь же Маск посягает на свободу миллионов работников государства под названием Соединенные Штаты Америки. И что вы думаете — многие проявили согласие и понимание. К 6 сентября 40 тысяч работников — 2 процента от всего числа федеральных трудящихся приняли эти условия. Насмерть перепуганные люди, видимо, решили — черт его знает, что будет дальше, что еще придумает этот «безумный Маск», лучше мы возьмем свои денежки, а потом будем думать, что делать дальше.

Но не все коту маску масленица. Руководство четырех влиятельных профсоюзов, объединяющих федеральных чиновников заявило протест против этого решения, с полным основанием назвав его антизаконным. А вслед за профсоюзами федеральный судья Джордж О, Тул-младший заморозил эту «сделку века». Правда, запрет на нее распространяется лишь до следующего понедельника. Все действия, принятые Маском за 20 дней перечислить невозможно. Он расправляется с госаппаратом с той же скоростью, с которой строил свою автомобильную империю и создавал ракетный полигон. Есть люди, которым нравятся эти «энергичные меры», ломающие то, что они считают «косной вашингтонской бюрократией». Но большинство пребывает в ужасе. Журнал Time пишет, что Маск «объявил войну Вашингтону». Вот только этого не хватало многострадальной Америке! Первые залпы в этой войне прозвучали. И нация, с изумлением оглядывая руины на месте стоявших десятилетиями зданий спрашивает себя: а что это за чувак, мы вроде не видели его имени в избирательных бюллетенях, мы за него не голосовали и почему он действует от имени всего народа? С такими лозунгами на митинги выходят бывшие избиратели по всей стране.