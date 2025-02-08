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Маску TikTok не нужен

01:32 100

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) опроверг слухи о своем интересе к покупке социальной сети TikTok. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я не подавал предложений по покупке TikTok", - заявил Маск во время выступления на конференции в Германии, организованной главой медиаконгломерата Axel Springer Матиасом Дёпфнером. Это был его первый комментарий по поводу возможной сделки.

"У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы владел TikTok, - добавил он. - Я не рвусь приобрести TikTok", - сказал Маск, отметив, что предпочитает строить компании с нуля. Между тем в 2022 году миллиардер купил Twitter, которую позже переименовал в Х.

Маск также заявил, что сам не использует TikTok.

Предыдущий американский президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, вынуждающий китайскую корпорацию ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января 2025 года.

Президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января подписал указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы. Республиканец заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны "иметь право на половину TikTok", однако не пояснил, что именно это означает.

По данным телекомпании CNBC, администрация США подбирает потенциальных претендентов на покупку 50% акций TikTok. Основными претендентами называются владелец компаний SpaceX, Tesla и X Маск и глава Oracle Ларри Эллисон. В конце января Трамп заявил, что интерес к покупке сервиса также проявляет корпорация Microsoft.

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