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Шольц заявил, что Украина не сможет содержать свою армию

01:53 565

Украина не сможет в одиночку содержать армию, считает действующий канцлер Германии Олаф Шольц.

С такими словами канцлер выступил в интервью RND. "У Украины в любом случае будет армия, которую она не сможет оплачивать одна, своими финансовыми средствами", - сказал Олаф Шольц.

По его словам, для этого Киеву потребуется поддержка Германии и "всех друзей".

При этом канцлер раскритиковал позицию Дональда Трампа о том, что в обмен на помощь Украина должна предоставить западным союзникам ресурсы. "На Украину напали, и мы оказываем ей поддержку без того, чтобы нам за это платили. Такой должна бы быть позиция у всех", - считает Шольц.

Он назвал "неуместными и преждевременными" дебаты о возможном участии Германии в миротворческой миссии в Украине. "Ведь исходят из того, что Украина не получит от России обратно часть свой территории. Я очень серьезен, когда говорю, что ничего нельзя решать без украинцев, - пояснил политик. - Сначала нужны окончание конфликта и настоящие переговоры, а не мир под диктовку".

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