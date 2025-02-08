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Байден сдал Путину Украину

новый репортаж Эйнуллы Фатуллаева из Киева
Отдел информации
01:56 1266

Журналист Эйнулла Фатуллаев представляет очередной репортаж из Киева.

В новом репортаже аналитик Атлантического Совета при НАТО (Atlantic Council) Питер Дикинсон раскрывает перипетии тайных переговоров Байдена с Путиным о будущей судьбе Украине. Своими оценками критической ситуации, сложившейся вокруг Украины делятся и народный депутат Любовь Шпак, а также военный аналитик, генерал ВСУ в отставке Павел Лакийчук.

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