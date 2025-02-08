Трамп созвонился с Путиным и обсудил войну в Украине

Когда это произошло, неизвестно. На вопрос, сколько раз два президента говорили по телефону, Трамп ответил: «Я лучше промолчу». Владимир Путин, заявил Трамп, хочет, «чтобы люди перестали умирать [на поле боя]».

Президент США Дональд Трамп сказал изданию New York Post, что он говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о войне в Украине.

Трамп выразил надежду, что прекратить боевые действия получится быстро.

Президент США также рассказал, что у него есть четкий план о том, как закончить войну. «Я надеюсь, это будет быстро, — сказал Трамп, добавив - В Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной».

Трамп рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на $500 млн относительно доступа к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Обращаясь к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, который находился рядом в кабинете президента на борту номер один, Трамп произнес: «Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться (возможно, имея в виду президентов России и Украины). Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие, как мои сыновья».

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет на следующей неделе с 14 по 16 февраля, говорится в материале NYP.

5 февраля Дональд Трамп говорил об «очень конструктивных переговорах» с властями России и Украины. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном о войне в Украине идут по линии отдельных ведомств.