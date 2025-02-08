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Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном

09:10 1487

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, чем прибегать к военным действиям.

«Я хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Я предпочел бы это бомбардировкам», - отметил Трамп в интервью The New York Post.

По его словам, если такая сделка будет достигнута, Израиль не станет атаковать Иран. Детали потенциальных переговоров Трамп раскрывать не стал. Он добавил, что может рассказать иранцам то, что считает необходимым, и надеется, что они откажутся от своих текущих планов. «Я скажу им, что готов заключить сделку», - заявил Трамп.

На вопрос, что именно он предложит Ирану в обмен на соглашение, Трамп ответил: «Я не могу сказать это, потому что это слишком жестко». «Но я не буду их бомбить», - добавил президент США.

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