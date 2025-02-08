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Прокурор МУС Карим Хан «первый» в санкционном списке Трампа

09:24 714

Санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) со стороны администрации президента США Дональда Трампа затронули в первую очередь его прокурора Карима Хана.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, имя Хана фигурирует в неопубликованном дополнении к указу Трампа о введении санкций США в отношении МУС. Прокурор МУС «стал первым, кого затронули» финансовые и визовые рестрикции американской администрации, передает агентство.

Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, был подписан президентом США Дональдом Трампом 6 февраля. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В частности, в США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников, сотрудников МУС, а также членов их семей.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в причастности к военным преступлениям, «заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей и их незаконном перемещении в Россию.

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