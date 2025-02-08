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В Ливане новое правительство. Без «Хезболлы»

09:45 615

В Ливане 8 февраля было объявлено о формировании нового правительства. Его председателем стал бывший председатель Международного суда ООН Наваф Салам, в состав кабинета вошли 24 министра.

«Радио Свобода» передает, что формированию кабмина предшествовали более трех недель переговоров, одним из главных вопросов которых было то, какую роль в новом правительстве будут играть силы, близкие к группировке «Хезболла».

Заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус 6 февраля прямо назвала возможное участие «Хезболлы» в новом правительстве «красной линией» для Вашингтона, отметив, что получение помощи от США на восстановление страны после конфликта между «Хезболлой» и Израилем и проведение реформ напрямую зависит от того, будет ли шиитская группировка иметь влияние на кабмин.

В итоге, по сообщениям ближневосточных СМИ, союзная «Хезболле» партия «Амаль», согласно договоренностям, получит в кабинете четыре места, включая портфель министра финансов. Это означает, что у «Хезболлы» не будет «блокирующего пакета» в одну треть мест в правительстве.

Четыре места в кабинете получит и представляющая ливанских христиан партия «Ливанские силы» – главный оппонент «Хезболлы». Всего в кабинете будет 12 христиан и 12 мусульман.

В 128-местном парламенте Ливана в основном доминируют традиционные партии, основанные на религиозной принадлежности.

Глава правительства отметил, что главными приоритетами нового правительства будет проведение реформ, в том числе в финансовом секторе, а также воплощение в жизнь соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном, в соответствии с которым к 18 февраля израильские силы должны покинуть ливанскую территорию.

Формирование нового правительства стало возможным после того, как в январе парламент Ливана выбрал президентом страны Джозефа Ауна, который пользуется поддержкой США и Саудовской Аравии.

Комментаторы отмечают, что состав нового правительства свидетельствует о глубоком сдвиге во внутренней политике Ливана после гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и чувствительных потерь, которые понесла организация в конфликте с Израилем в 2024 году.

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