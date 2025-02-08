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Регионы России под атакой беспилотников

09:55 649

Средства ПВО России около 7:00 мск (8:00 по бакинскому времени) сбили беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщает Минобороны РФ.

В санкт-петербургском аэропорту Пулково в 06:55 ввели ограничения на полеты, они действовали до 08:15 мск.

По данным российского военного ведомства, минувшей ночью над РФ было уничтожено 35 дронов: над Курской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда, сообщили в Росавиации.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 9 февраля силы ПВО отразили воздушную атаку на регион. По его словам, беспилотники были уничтожены возле Каменска-Шахтинского, количество сбитых БПЛА он не назвал.

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