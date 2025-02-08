Хаменеи просят отменить фетву на ядерное оружие
Несколько старших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана предложили верховному лидеру Али Хаменеи отменить фетву, запрещающую разработку ядерного оружия, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Командиры решили обратиться к Хаменеи после избрания на пост президента США Дональда Трампа. «Мы никогда еще не были столь уязвимы, возможно, это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно», — сказал один из командиров.
Источник газеты обратил внимание, что верховный лидер запретил как переговоры с США, так и создание ядерного оружия, которые «оставались единственными способами выживания» властей Ирана, и потому «он ведет режим к краху».
Фетва — религиозное постановление. О запрете верховным лидером Ирана производства всех видов оружия массового поражения стало известно на Международной конференции по ядерному разоружению в 2005 году.
В декабре МАГАТЭ предупреждало о приближении Ирана к возможности создать ядерное оружие. Согласно критериям агентства, у Тегерана уже есть достаточно материала, обогащенного до 60%, чтобы создать ядерное оружие при продолжении переработки сырья. По сведениям The New York Times, секретная группа иранских ученых работает над поиском методов быстрого превращения увеличившихся запасов ядерного топлива в оружие на случай, если правительство потребует быстрого создания бомбы.