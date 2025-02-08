Хаменеи просят отменить фетву на ядерное оружие

Командиры решили обратиться к Хаменеи после избрания на пост президента США Дональда Трампа. «Мы никогда еще не были столь уязвимы, возможно, это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно», — сказал один из командиров.

Источник газеты обратил внимание, что верховный лидер запретил как переговоры с США, так и создание ядерного оружия, которые «оставались единственными способами выживания» властей Ирана, и потому «он ведет режим к краху».

Фетва — религиозное постановление. О запрете верховным лидером Ирана производства всех видов оружия массового поражения стало известно на Международной конференции по ядерному разоружению в 2005 году.

В декабре МАГАТЭ предупреждало о приближении Ирана к возможности создать ядерное оружие. Согласно критериям агентства, у Тегерана уже есть достаточно материала, обогащенного до 60%, чтобы создать ядерное оружие при продолжении переработки сырья. По сведениям The New York Times, секретная группа иранских ученых работает над поиском методов быстрого превращения увеличившихся запасов ядерного топлива в оружие на случай, если правительство потребует быстрого создания бомбы.