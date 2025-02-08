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Трамп назвал Байдена «полным позором» для Америки

10:38 126

Президент США Дональд Трамп, рассказывая журналистам о своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным, нелестно отозвался о своем предшественнике Джо Байдене.

Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

«Байден был позором для нашей страны. Полным позором», — считает глава американского государства.

Трамп в очередной раз заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным. По словам действующего американского лидера, этим он отличается от предыдущего хозяина Белого дома.

Ранее стало известно, что президент США провел телефонный разговор с российским коллегой. Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа. По его словам, главной темой обсуждения стала война, которую РФ ведет в Украине. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение войны.

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