Трамп назвал Байдена «полным позором» для Америки
Президент США Дональд Трамп, рассказывая журналистам о своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным, нелестно отозвался о своем предшественнике Джо Байдене.
Об этом пишет газета The New York Post (NYP).
«Байден был позором для нашей страны. Полным позором», — считает глава американского государства.
Трамп в очередной раз заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным. По словам действующего американского лидера, этим он отличается от предыдущего хозяина Белого дома.
Ранее стало известно, что президент США провел телефонный разговор с российским коллегой. Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа. По его словам, главной темой обсуждения стала война, которую РФ ведет в Украине. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение войны.