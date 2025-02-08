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Ким «всегда будет поддерживать» Путина

10:52 984

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в очередной раз выразил поддержку действиям России в ее войне против Украины.

«Армия и народ КНДР всегда будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ», - заявил он во время посещения Министерства обороны по случаю дня основания армии страны, передает Reuters в воскресенье, 9 февраля.

Кроме того, северокорейский лидер заявил, что хочет продолжить наращивание ядерных сил: «КНДР не хочет излишней напряженности в регионе, но будет принимать устойчивые контрмеры для обеспечения регионального военного баланса».

Ким Чен Ын подверг резкой критике трехстороннее военное сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей, которое, по его мнению, усиливает напряженность в регионе. Он объявил о необходимости контрмер, включая дальнейшее расширение ядерных сил.

Японский общественно-правовой вещатель NHK со ссылкой на собственные источники сообщил, что Северная Корея в 2025 году начнет производство беспилотников, которые будут разрабатываться совместно с Россией. По данным собеседников телекомпании, КНДР получает техническую помощь от России в разработке нескольких типов беспилотников, которые будут производиться серийно.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), «Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала».

Ранее Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника сообщило, что КНДР начала передавать РФ более точные баллистические ракеты. Ранее они имели точность 1-3 километра, но последние выпущенные ракеты имеют точность от 50 до 100 метров.

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