Главный разведчик Турции посетил Иран

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын посетил Тегеран, где встретился с министром разведки Ирана Исмаилом Хатибом и генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмедианом, передает Anadolu.

Источники агентства в сфере безопасности сообщили, что в ходе переговоров стороны обсудили борьбу с террористическими организациями, в том числе РКК и ИГИЛ.

Они также рассмотрели ситуацию в Сирии, перемирие в Газе и последние события, связанные с палестинским вопросом.