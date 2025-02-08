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Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху

11:19 2897

Саудовская Аравия отвергла заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переселении палестинцев и создании палестинского государства на территории королевства.

Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

«Королевство подтверждает свое категорическое неприятие подобных заявлений, цель которых - отвлечь внимание от постоянных преступлений, совершенных израильскими оккупантами против наших палестинских братьев в секторе Газа, включая этнические чистки. <...> Братский палестинский народ имеет право на свою землю, они не пришельцы или переселенцы, которых можно выслать, когда этого пожелают жестокие оккупанты», - цитирует ТАСС заявление саудовского министерства.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты осудили высказывания премьер-министра Израиля, назвав их «провокационными». В заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ говорится, что «Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают и отвергают неприемлемые и провокационные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании палестинского государства на территории Королевства Саудовская Аравия».

Нарушение суверенитета Саудовской Аравии, подчеркнул эмиратский госминистр Халифа бен Шахин аль-Марар, является красной линией, и ОАЭ «не позволят какому-либо государству ее переступать». ОАЭ, продолжил аль-Марар, отвергают «любые попытки ущемления неотъемлемых прав палестинского народа и его переселение».

Ранее ведущий 14-го канала израильского телевидения во время интервью с Нетаньяху, возможно, оговорился, сказав «саудовское государство» вместо «палестинское государство». На что премьер-министр Израиля поправил: «палестинское государство», а затем добавил: «Если вы, конечно, не хотите, чтобы палестинское государство находилось в Саудовской Аравии, у них большая территория».

Нетаньяху пообещал не соглашаться на условия нормализации отношений с Саудовской Аравией, которые бы поставили под угрозу Израиль. «Особенно палестинское государство. После 7 октября? Вы знаете, что это такое? Было палестинское государство, оно называлось Газа. Газа, возглавляемая ХАМАС, была палестинским государством, и посмотрите, что мы получили — самую большую бойню со времен Холокоста», — сказал израильский премьер.

Власти Саудовской Аравии отказываются устанавливать с Израилем дипломатические отношения без создания палестинского государства. Эта позиция выражена ясно и недвусмысленно без возможности иной интерпретации ни при каких обстоятельствах, заявлял наследный принц Мухаммед бен Салман.

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