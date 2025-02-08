Федеральный судья пошел против Маска

Суд принял такое решение после того, как генеральные прокуроры 19 штатов США подали иск, заявив, что у DOGE нет полномочий, чтобы работать с этой системой. В иске говорилось, что Маск и его ведомство могут помешать федеральному финансированию медицинских клиник, дошкольных учреждений и инициатив по борьбе с климатическим кризисом.

Федеральный судья в Нью-Йорке временно ограничил доступ департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска к платежной системе Министерства финансов США, обрабатывающей платежи всего федерального правительства, сообщает Reuters.

При вынесении решения судья Пол Энгельмайер заявил, что предоставление доступа DOGE к платежной системе создает риск неправомерного раскрытия конфиденциальной информации, а система станет более уязвима для взлома, чем раньше.

Глава DOGE, бизнесмен Илон Маск назвал вынесенное решение «безумным». По его словам, департамент государственной эффективности договорился с Минфином, что все исходящие государственные платежи будут иметь письменное обоснование и код категоризации.

Белый дом и Минфин не комментировали решение суда.

В первые дни работы DOGE получил доступ к системе государственных платежей, а также поучаствовал в разгроме Агентства США по международному развитию (USAID). Сотрудники департамента также вошли в руководство федеральных агентств США и попытались добиться массового увольнения государственных служащих.