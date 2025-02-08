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В Баку горел жилой дом

11:46 1438

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов в связи с пожаром в жилом доме в Ясамальском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы, на место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на шестом этаже восьмиэтажного жилого дома было ликвидировано в короткие сроки. В результате пожара в трехкомнатной квартире общей площадью 80 кв.м сгорели горючие конструкции и домашнее имущество одной комнаты и балкона на площади 25 кв.м. Большая часть квартиры была защищена от огня.

В рамках мер безопасности эвакуировали девять жильцов дома.

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