У россиян проблемы в Турции

Об этом рассказал генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик, его слова приводит РИА Новости.

Обстановка с платежными системами в Турции постоянно меняется, и россиянам следует запрашивать у туроператоров последние сведения по этому вопросу, отметил Ветрик.

«Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги», — пояснил Ветрик.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что американские санкции действительно создали проблемы в работе банковских карт в Турции, поэтому россиянам, которые хотят поехать в республику, лучше заранее прорабатывать вопросы оплаты или запастись наличными.