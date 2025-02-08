Перестановки в правительстве Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце февраля может принять решение о перестановках в правительстве, приурочив их к съезду правящей Партии справедливости и развития (ПСР), который намечен на 23 февраля.

По данным турецких СМИ, масштабных кадровых изменений не ожидается: вице-президент, министры финансов, иностранных дел, обороны, здравоохранения и экологии и градостроительства сохранят свои посты.

Обсуждается также вопрос о разделении министерств культуры и туризма, сельского и лесного хозяйства и финансов и казначейства. О точных планах руководства по этим вопросам пока информации нет. Министр культуры и туризма Мехмет Эрсой попросил об отставке после гибели 78 человек на горнолыжном курорте, но президент пока не принял это прошение.