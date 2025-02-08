Русские выпустили по Украине 151 беспилотник

По состоянию на 09:00 по киевскому времени (11:00 по Баку) украинские силы ПВО сбили 70 беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов в 14 областях: Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Вооруженные силы РФ в ночь на 9 февраля атаковали регионы Украины, применив 151 беспилотник, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Еще 74 беспилотника «локационно потеряны» и упали без негативных последствий, два беспилотника к утру еще оставались в воздухе. Куда попали оставшиеся пять беспилотников, не сообщается.

В ВСУ заявили, что в результате российской атаки пострадали Киевская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская и Волынская области.

В Киевской области силы ПВО сбили несколько российских беспилотников, сообщили в военной администрации региона. «Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено», — отметили в администрации.