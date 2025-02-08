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Израильтяне уходят, палестинцы возвращаются

12:38 1016

Палестинцы начали прибывать в восточную часть коридора Нецарим, разделяющего центр сектора Газа, после того как израильские военные ночью ушли из этой зоны в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировали отвод сил.

Издание напоминает, что до этого, примерно две недели назад, израильские военнослужащие покинули западную часть коридора Нецарим, когда Израиль позволил палестинским перемещенным лицам возвращаться на север анклава пешком вдоль побережья или на транспортных средствах по магистрали Салах ад-Дин. ЦАХАЛ тогда сохранял ряд военных постов восточнее шоссе, ближе к границе с Израилем.

По условиям соглашения о перемирии, на 21-й его день Израиль должен полностью выйти из коридора Нецарим, сохранив военное присутствие лишь в буферной зоне на глубине в 1 км в секторе Газа. Израиль пока держит военных в Филадельфийском коридоре вдоль границы сектора Газа с Египтом, но на 50-й день перемирия также должен завершить уход и из него.

Между тем, по информации The Times of Israel, ЦАХАЛ расширяет контртеррористические операции на Западном берегу реки Иордан. Ночью военные начали действовать в лагере беженцев «Нур Шамс» вблизи города Тулькарм.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

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