Оползень в Китае: десятки пропавших
12:47 477
По меньшей мере 1 человек погиб и еще 28 пропали без вести в результате оползня в китайской провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Инцидент произошел в одном из поселков в районе города Ибинь.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для предотвращения жертв. Ведутся поисково-спасательные работы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!