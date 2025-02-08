Оползень в Китае: десятки пропавших

По меньшей мере 1 человек погиб и еще 28 пропали без вести в результате оползня в китайской провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Инцидент произошел в одном из поселков в районе города Ибинь.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для предотвращения жертв. Ведутся поисково-спасательные работы.